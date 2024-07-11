Мария Багреева: столичные компании пищевой промышленности увеличили оборот на 10%

В Москве оборот производителей пищевой промышленности в январе — мае текущего года составил свыше 319 млрд рублей, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Данный показатель превысил результаты аналогичного периода прошлого года на 10%.

Доля пищевой промышленности в общем обороте обрабатывающих производств столицы (без учета нефтегазового сектора) в январе — мае текущего года составила почти 11%. На столицу приходится 6,2% оборота пищевой промышленности по всей России.

«Почти 22% данного объема, или 70 млрд рублей, были обеспечены предприятиями мясной промышленности; 14,7% — производители молочной продукции. Известно, что на предприятиях, которые занимаются выпуском хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, приходится порядка 14% отраслевых оборотов, или 44,8 млрд рублей», — сказала Багреева.

Помимо этого, лидерами роста стали мукомольные заводы и производители круп. Оборот данных предприятий увеличился на 69,3% — до 6 млрд рублей. Производители напитков смогли нарастить оборот на 43,4% — до 30,8 млрд рублей, молочной продукции — на 26,3%, а хлебобулочных и мучных кондитерских изделий — на 22,6%.

Мария Багреева добавила, что порядка 81% оборота пищевой промышленности, или 260 млрд рублей, приходится на крупные и средние предприятия. Так, за год их оборот увеличился на 10,4%.

«В первые 5 месяцев текущего года был замечен рост производства продуктов питания в столице почти на 140% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При поддержке города столичные предприятия наращивают как объем производства, так и объем отгрузки», — подчеркнул заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице существует более 20 антикризисных инструментов.

Производителям пищевой продукции в столице доступен широкий набор мер поддержки: льготные кредиты, аренда по ставке один рубль в год для инвестпроектов, а также инструменты нацпроекта «Производительность труда».

Узнать более подробную информацию о проектах, реализуемых в Москве, можно на сайте.