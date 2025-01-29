Багреева: почти 670 млн руб сэкономил нацпроект московским компаниям сферы НИОКР

В нацпроекте «Производительность труда» приняли участие 22 столичные компании из сферы научных исследований и опытно-конструкторских разработок (НИОКР). Во время пилотного этапа они оптимизировали бизнес-процессы и получили общий экономический эффект, превышающий 660 млн рублей, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

Она уточнила, что для научно-исследовательских предприятий повышение производительности труда является стратегически важной задачей. При помощи инструментов нацпроекта «Производительность труда» предприятия учатся эффективному использованию уже имеющихся у них ресурсов, а также улучшают собственные показатели без дополнительных затрат.

«За 2 года участниками нацпроекта стали 22 организации, занимающиеся научными исследованиями и разработками. Все они завершили пилотную часть и с помощью бережливых технологий смогли улучшить систему управления производством и усовершенствовать используемые технологии. Благодаря бережливым технологиям компании сферы НИОКР увеличили объем выполняемых работ в среднем на 40%, ускорили ключевые процессы на 34% и на 39% сократили потери, которые возникали из-за нарушения сроков реализации проектов», — отметила Мария Багреева.

Заммэра добавила, что суммарный экономический эффект предприятий из сферы НИОКР от участия в национальном проекте составил порядка 667 млн рублей.

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва», АО «Зеленоградский нанотехнологический центр», внедрил инновационный подход к управлению процессами сборки и разборки микросхем. Был введен промежуточный контроль на каждом этапе, начиная с проведения полного комплекса разработки и испытаний, и заканчивая изготовлением готовой продукции. Нововведение позволило оперативно устранять и выявлять возможные отклонения. Также промежуточный контроль способствует повышению надежности при реализации конструкторских и научных проектов. Скорость сборки микросхем выросла на 42%, а объем их выпуска — на 10%, с 4,8 до 5,3 микросхемы на сотрудника за час.

ООО «Нанотехнологический центр композитов», которое является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва», провело успешное внедрение комплексного производственного анализа, ориентированного на оптимизацию всех этапов изготовления и разработки изделий из стекло- и углепластика. В итоге полный цикл работ, начиная с поступления на производство материалов и комплектующих и заканчивая отправкой готовой продукции на склад, ускорился на 34%, а производительность труда на предприятии — выросла на 18%. Полученный опыт предприятие распространит на другие бизнес-процессы, включая связанные с разработкой новых технологий.

Благодаря бережливым технологиям АО «Институт пластмасс имени Г. С. Петрова» усовершенствовало разработку, исследования и производство полисульфона — термопластичного полимера, используемого в приборостроении, медтехнике, бытовой технике и электронике. Предприятие организовало адресное хранение готовой продукции и сырья, а также внедрило для оборудования автономное обслуживание. В результате Производственные и исследовательские процессы ускорились на 44% в пилотном потоке, а выпуск полимеров вырос на 50%.

Национальный проект «Производительность труда» реализовывали в столице с 2022 по 2024 годы на средства горбюджета. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пилотный этап проекта завершили все 419 участников. Теперь они самостоятельно внедряют культуру непрерывных улучшений.

С текущего года компании столицы будут продолжать повышать производительность труда в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» (федеральный проект «Производительность труда»). Национальный проект реализуют в Москве на средства горбюджета. Заявки на участие принимают через портал оператора федерального проекта.