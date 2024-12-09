Багреева: оборот пищевой промышленности столицы вырос более чем на 10% за год

В период с января по сентябрь текущего года оборот московских производителей пищевой продукции в сравнении с равным периодом 2023 года увеличился на 10,4% с учетом инфляции и составил 582,2 млрд рублей. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

Она отметила, что продукцию столичной пищевой промышленности узнают и в других регионах России, где она популярна. Также продукцию отправляют на экспорт. Высокий спрос в данном сегменте поддерживается как ретейлом, так и растущим сектором общепита.

«Благодаря поддержке города предприятия модернизируют производство, расширяют ассортимент и повышают качество продукции, что привлекает к ней новых потребителей. В январе — сентябре 2024 года предприятия отрасли увеличили оборот более чем на 10% — до 582 млрд рублей. Почти 22% из этого объема, или 125,8 млрд рублей, приходится на мясокомбинаты», — отметила Мария Багреева.

Заммэра подчеркнула, что 82,8 млрд рублей, или 14%, заработали заводы, которые выпускают мучные кондитерские и хлебобулочные изделия. Еще примерно столько же (82,4 млрд рублей) заработали производители молочной продукции.

Не учитывая нефтегазовый сектор, в общем обороте обрабатывающих производств столицы доля пищевой промышленности с января по сентябрь текущего года составила 11,2%. На Москву приходится 6,1% всего оборота пищевой промышленности России.

По итогам трех кварталов текущего года лидерами роста оказались предприятия, производящие масложировую продукцию — их оборот вырос до 0,9 млрд рублей (на 78%). Мукомольные заводы заработали на 63,3% больше, чем в 2023 году — 11,2 млрд рублей. А производители напитков увеличили доход до 64,1 млрд рублей — на 39,3% больше, чем годом ранее.

На крупные и средине предприятия в общем обороте пищепрома приходится 476,2 млрд рублей или 82%. В течение года их выручка увеличилась на 11,5%.

Как отметил заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, в соответствии с поручением мэра Сергея Собянина в городе производителям продуктов питания оказывают всестороннюю поддержку. Благодаря ей они получают возможность устойчивого развития, увеличения объемов выпуска продукции и ее поставок заказчикам.

«По итогам 3 кварталов 2024 года столичные фабрики изготовили в 2 раза больше рыбных изделий, более чем на 8% — мясных, почти на 9% — молочной продукции, на 6% процентов — хлебобулочных и кондитерских изделий», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что отгрузка на 18% превысила показатели равного периода прошлого года и составила порядка 535 млрд рублей.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал о доступности московским компаниям пищепрома более 20 системных мер поддержки, в том числе инвесткредитов на развитие производства, налоговых преференций и льгот на аренду земли.