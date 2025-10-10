Багреева: больше 400 тысяч закупок провели на Портале поставщиков с начала года

С начала года заказчики из столицы и регионов провели на Портале поставщиков свыше 400 тыс. закупок малого объема на сумму более 85 млрд рублей. Данный показатель на 19% больше показателя за аналогичный период прошлого года, заявила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Портал поставщиков –– динамично развивающаяся платформа для закупок малого объема. За 12 лет он стал одним из важных инструментов для обеспечения добросовестной конкуренции, повышения эффективности и прозрачности контрактных отношений в Москве. Наиболее часто заказчики приобретали строительные товары — сумма таких закупок достигла 16,9 млрд рублей. В тройку лидеров по популярности также вошли хозяйственные товары и канцелярские изделия — их закупили на 7,1 и 6,7 млрд рублей соответственно», — уточнила Багреева.

Контракты на платформе заключаются и актируются дистанционно с использованием электронной подписи. На одного заказчика на площадке приходится 6 поставщиков, что обеспечивает высокий уровень конкуренции и снижение начальных цен в котировочных сессиях в среднем на 14%.

«Портал позволяет заказчикам экономить как время, так и бюджетные средства, приобретая у предпринимателей со всей страны качественные товары, работы и услуги по оптимальным ценам. В число наиболее активных за три квартала этого года регионов-поставщиков вошли Москва и Санкт-Петербург, объем поставок которых составил 47,1 и 14,6 млрд рублей. В пятерке лидеров также оказались Московская область, Пермский край и Ямало-Ненецкий автономный округ», — поделился руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

В столичном департаменте информационных технологий прокомментировали, что встроенные бесплатные сервисы Портала поставщиков делают его удобным и современным ресурсом для развития бизнеса, который выбирают предприниматели со всей страны. Среди популярных инструментов платформы — бот автоматических ставок.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за первое полугодие 2025 года на портале провели закупки на сумму почти 58 млрд рублей.

