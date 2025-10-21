Багреева: 140 тыс котировочных сессий провели на портале поставщиков за 9 месяцев

Экономия заказчиков благодаря снижению начальных цен в ходе мини-аукционов составила более 6 млрд рублей.

«Котировочные сессии — эффективный инструмент, который помогает госзаказчикам экономить бюджетные средства. За три квартала текущего года на портале поставщиков успешно провели 140,7 тыс. котировочных сессий. Их общий объем достиг почти 48 млрд рублей, на 26% превысив показатель аналогичного периода 2024 года. Снижение начальных цен дало возможность государственным и муниципальным заказчикам сэкономить 6,1 млрд рублей — на 11% больше, чем годом ранее. В среднем в одном мини-аукционе участвуют семь предпринимателей, а начальная цена закупки снижается на 14%. Наиболее часто в ходе котировочных сессий приобретали строительные, медицинские, хозяйственные и информационно-технологические товары. Объем сделок по этим категориям составил 10,4 млрд рублей — почти четверть от общей суммы», — уточнила Багреева.

В формате котировочных сессий заказчики из Москвы могут приобретать товары на сумму до пяти миллионов рублей, а работы и услуги — до 3 млн. Мини-аукцион продолжается 3, 6 или 24 часа. В это время поставщики конкурируют друг с другом, постепенно снижая начальную цену контракта.

«Механизм котировочных сессий выгоден не только заказчикам, но и поставщикам, которые получают возможность находить надежных партнеров и расширять рынок сбыта. Больше всего контрактов в ходе котировочных сессий было заключено с поставщиками из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. На них пришлось 80,7 тыс. сделок — 57% от общего числа, а объем этих контрактов составил 22,6 млрд рублей», — резюмировал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.