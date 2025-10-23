Багреева: 10 столичных проконкурентных практик включили в Белую книгу ФАС России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) включила в свою Белую книгу 10 столичных проконкурентных практик, отметив их высокую эффективность при формировании благоприятной конкурентной среды, сообщила заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Белая книга ФАС ежегодно публикует наиболее эффективные решения региональных властей, направленные на поддержку и развитие конкуренции.

«Из 61 практики, которые были внесены в Белую книгу по итогам прошлого года, 10 — московские. Столица активно внедряет в экономику города инструменты, способствующие созданию благоприятной конкурентной среды, развитию промышленности и предпринимательства. В частности, в качестве одной из практик в книгу были включены сразу 5 сервисов и функциональных решений, внедренных на портале поставщиков. Среди них — совместные котировочные сессии, позволяющие московским заказчикам объединяться для организации идентичных закупок, и „Школа поставщика“, которая помогает новым пользователям начать работу на портале», — поделилась Багреева.

Формат совместных котировочных сессий на портале поставщиков позволяет заказчикам присоединяться к закупкам, которые инициируют другие учреждения того же региона. Сервис «Школа поставщика» помогает новым пользователям пройти бесплатные обучающие курсы и познакомиться с популярными инструментами ресурса, чтобы быстрее освоиться на портале и начать полноценно участвовать в закупках.

«В Белой книге также отмечены такие инструменты портала поставщиков, как сервис машинного анализа документов технического задания, автоматически составляющий краткое изложение документов, интеграция портала с сервисом „Госключ“, которая упростила процесс электронного подписания документов, а также предоставление поставщикам возможности предлагать до 20% эквивалентных товаров в ходе котировочных сессий для обеспечения баланса интересов заказчиков и поставщиков», — уточнил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Еще одна практика столицы, включенная в Белую книгу за прошлый год, — платформа «Открытый контроль». Это единая платформа для диалога между представителями бизнеса и контрольных органов, где предприниматели могут решить все вопросы, связанные с проверками их компаний, а также проконсультироваться с юристами, запросить профилактический визит или обжаловать решение инспектора.

В книге также отмечены такие столичные практики, как программа содействия экспортерам высокотехнологичной продукции Московского экспортного центра, экосистема поддержки креативного сектора в столице, площадка «Центр материалов» для творческих индустрий города, цифровая киноплатформа «Москино», деятельность по развитию туристического потенциала города (гастрономические фестивали и грантовая поддержка), новые меры поддержки промышленников и предпринимателей и другие эффективные решения.