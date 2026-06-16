АЗС Ямала продают бензин без ограничений

АИ-92 в ЯНАО за месяц подешевел на 0,1%

Корреспонденты проверили заправки в Новом Уренгое и Салехарде и не нашли дефицита автомобильного топлива, сообщает «Север-Пресс» .

АЗС «Лукойла», «Газпромнефти» и «Роснефти» отпускают бензин без ограничений. Местные станции «Нефто» и «Уренгой Техинком» также работают в штатном режиме.

В Салехарде литр АИ-92 стоит 62 рубля 90 копеек, в Новом Уренгое — 65 рублей 51 копейку. По мониторингу департамента экономики ЯНАО, средняя цена АИ-92 в округе за месяц снизилась на 0,1% и составила 67 рублей 15 копеек.

В ряде регионов России автомобилисты жалуются на нехватку бензина. Трудности фиксируют на отдельных АЗС в Нижнем Новгороде, Самаре, Кемерове и Архангельске. «Интерфакс» писал, что «Татнефть» ограничила продажу топлива на всех заправках в РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.