сегодня в 23:04

«АвтоВАЗ» не ждет роста продаж автомобилей в РФ в ближайшие два месяца

Президент АО «Автоваз» Максим Соколов заявил, что компания не ждет роста продаж автомобилей в РФ в ближайшие 2 месяца, сообщает РИА Новости .

По его словам, сейчас авторынок идет по самой пессимистичной траектории.

«К сожалению, не уменьшаются стоки, в первую очередь, китайских брендов», — отметил он.

Соколов добавил, что по этим причинам пока нельзя говорить об оптимистичном прогнозе.

Ранее в пресс-службе «АвтоВАЗа» заявили, что в базовой комплектации российского автомобиля Lada Iskra за 1,25 млн рублей нет кондиционера, потому что не все автомобилисты им пользуются.