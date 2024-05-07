Автопроизводитель Aurus получил завод Toyota в Санкт-Петербурге

сегодня в 15:27

Мантуров: Aurus на заводе Toyota в Петербурге начнут производить до конца 2024 г

Исполняющий обязанности вице-премьера — главы Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что завод Toyota, расположенный в Санкт-Петербурге, передали для производства автомобилей Aurus, пишет ТАСС .

Автопроизводство планируют наладить до конца 2024 года. По его словам, Aurus уже давно получил завод Toyota в свое распоряжение.

Ранее Мантуров заявлял, что на петербургском заводе начнут собирать новую линейку машин класса «люкс». В производстве будет участвовать в том числе зарубежный партнер.

Продажи первых новых машин запланированы на 2025 год. Точная дата пока не уточняется.

Денис Мантуров также заявил, что уже открыт предзаказ на электромотоциклы Aurus Merlon. Такой двухколесный транспорт использовался в кортеже президента.