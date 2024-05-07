Мантуров: предзаказ на электромотоциклы Aurus Merlon уже открыт

И.о. вице-премьера — министра промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал, что в стране открыли предзаказ на новейшие электромотоциклы Aurus Merlon. Об этом сообщает ТАСС .

«В следующем году (электромотоциклы — ред.) появятся», — уточнил Мантуров.

Aurus Merlon впервые показали широкой публике на инаугурации главы государства 7 мая. Электромотоциклы использовались в кортеже президента.

Назвали мотоцикл в честь мерлона — так называется зубец Кремлевской стены.

Моделям Aurus ранее также давали названия в честь Сенатской, Комендантской и Арсенальной башен Кремля. Так, лимузин и седан российской марки получили имя Senat, внедорожник — Komendant, минивэн — Arsenal.

Пиковая мощность прототипа электромотоциклов Aurus Merlon составляет 140 кВт, а максимальный разгон — 200 км/ч. Динамика его разгона от 0 до 100 км/ч — 3,7 секунды. Запас хода — порядка 200 км. При этом его можно будет использовать при отрицательных температурах, мотоцикл работает в холода до минус 25 градусов.