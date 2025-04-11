Автокредитование в России сократилось почти вдвое в 2025 году

В 2025 году после резкого роста автокредитования в предыдущем году произошло почти двукратное сокращение выдач. Это связано с повышением процентных ставок и ужесточением регулирования со стороны Центробанка, сообщает «Коммерсант» .

По итогам февраля текущего года количество выданных автокредитов составило чуть менее 70 тыс., продемонстрировав снижение на 42,2% по сравнению с предыдущим годом. В денежном исчислении объем сократился более чем на 50% по сравнению с февралём 2024 года и составил 84 млрд рублей. При этом средняя ставка по кредиту в этом году сохранилась на прежнем уровне — 18,4%.

Одной из причин столь резкого падения показателей является эффект высокой базы прошлого года. Отложенный спрос, накопившийся в 2022 году, а также выход рынка из состояния стагнации и его насыщение китайскими автомобилями привели к тому, что в прошлом году рынок автокредитования продемонстрировал темпы роста, превосходящие все остальные розничные сегменты.

При этом аномальный рост автокредитования имел негативные последствия. Согласно данным Банка России, в I квартале 2024 года более 61% кредитов получили заемщики с высоким уровнем долговой нагрузки (более 50% от доходов).

Ранее в Центробанке дали совет россиянам, планирующим покупку автомобиля. Сегодня в автомобильных центрах нередко вводят в заблуждение и навязывают дополнительные услуги при оформлении кредита.