Автодилеры РФ ожидают падения продаж машин в марте почти вдвое

Отечественные автодилеры ожидают уменьшения продаж новых легковых машин в марте практически в два раза по сравнению с 2024 годом, когда был ажиотажный спрос, сообщает РИА Новости .

«Февраль показывает минус 25%, так и в марте будет падение. Если в прошлом марте было продано порядка 145 тыс. легковых автомобилей, то в этом марте хотелось бы рассчитывать на показатели февраля, но пессимистичный сценарий и того меньше: минус 10% от февраля 2025 года», — сказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

Также заместитель гендиректора по продажам новых машин АГ «Авилин» Ренат Тюктеев уточнил, что по итогам 3–9 марта зарегистрировано порядка 17 тыс. новых легковых авто. Данный показатель на 38% ниже первой мартовской недели прошлого года и меньше последней недели февраля.

Он добавил, что на рынке на сегодняшний день преобладает пессимизм. Но с долей оптимизма ожидается, что объем продаж будет 80-85 тыс. машин. При этом в феврале реализовали 78 тыс. новых легковушек.

В РОАД считают, что уменьшение продаж новых машин связано с сокращением автокредитования, обеспечивающего большую долю покупок. Кроме того, негативное влияние оказал выросший утильсбор и высокие цены на авто в принципе (средняя стоимость машины сейчас составляет свыше 3 млн рублей.

Ранее СМИ писали, что в феврале в РФ продали 78 тыс. новых легковых автомобилей. Как отметили эксперты, месячный показатель на 25% меньше, чем в феврале 2024 года.