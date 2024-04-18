Австралийская компания TIG продает угольный бизнес в России

Австралийская компания Tigers Realm Coal договорилась о продаже угольного бизнеса в России. Организация заключила соглашение с «АПМ-инвест», принадлежащей бизнесмену Марку Бузуку, сообщает РБК .

Юридически обязывающее соглашение о продаже касается добывающей компании «Берингпромуголь», а также организаций «Берингугольинвест» и «Северной Тихоокеанской угольной компании». Общая сумма сделки составит 49 млн долларов.

В компании отметили, что сначала соглашение должно получить одобрение акционеров, однако дата собрания пока неизвестна. Также одобрение сделка должна получить со стороны президента России и Федеральной антимонопольной службы.

Ранее МИД Австралии обвинило TIG в нарушении санкций, которые ввели после начала спецоперации. Адвокат компании настаивал, что ограничения касаются поставок через границу, а не в пределах России.