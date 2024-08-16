Астраханский губернатор поднял выплаты контрактникам ВС РФ до 1 млн рублей

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Региональную выплату контрактникам в Астраханской области увеличили до 1 млн руб

В Астраханской области лица, которые заключили контракт на военную службу с Минобороны РФ, получат увеличенную региональную выплату в 1 миллион рублей. Выплату повысили по поручению губернатора региона Игоря Бабушкина, сообщает «Бриф24» .

Теперь лица, заключившие контракт на военную службу в Астраханской области, в сумме получат 1,4 миллиона рублей. Из этой суммы 400 000 рублей составляет федеральная выплата, которую президент РФ Владимир Путин увеличил своим недавним указом.

«Защита Родины и поддержка военнослужащих — сегодня главный приоритет», — написал губернатор Бабушкин в своем Telegram-канале.

Ранее в Ленинградской области выплата при заключении военного контракта с МО возросла до 2,1 миллиона рублей. Власти 47-го региона утверждали, что это — максимальная выплата по стране.

