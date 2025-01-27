«Ашан» рассказал правду об уходе из России

Ретейлер «Ашан» опроверг слухи об уходе из России

Французский ретейлер Auchan («Ашан») отреагировал на слухи об уходе компании с российского рынка, заявив, что эта информация не соответствует действительности, пишет ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

«В последнее время распространяются слухи о продаже наших активов в России и уходе с российского рынка. Мы это уже неоднократно опровергали», — сообщили в «Ашан».

В ретейле подчеркнули, что не планируют уделять внимание слухам, а вот продолжать работать — планируют.

В настоящее время в магазинах «Ашан» работают порядка 30 тысяч человек. Всего на территории России у ретейла есть 230 магазинов.

Осенью 2024 года в Сети распространилась информация, что Auchan продает российские магазины «Ленте».