«Асахи»: власти Японии могут раздать населению наличные в ответ на пошлины США

Правительство Японии собирается принять меры, которые станут ответом на введение пошлин со стороны США. Так, власти страны обсуждают возможность раздачи населению наличных денег, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Асахи».

Японские власти могут раздать по 40-50 тыс. иен (276-345 долларов) на человека. Сумма не будет фиксирована, она не будет зависеть от дохода граждан.

Чтобы воплотить инициативу в жизнь, правительство Японии собирается принять дополнительный бюджет до конца текущей сессии парламента.

Между тем японские власти направили в США замглавы МИД Японии Такэси Акахори и замминистра экономики, торговли и промышленности Такэхико Мацуо. Они должны провести переговоры с администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по поводу пошлин.

Ранее Вашингтон ввел новые пошлины на товары из других стран. Для Японии тариф составит 24%. А до этого Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей.