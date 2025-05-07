Argus: цена нефти Urals упала ниже 50 долларов

сегодня в 18:11

Российская нефть марки Urals стала стоить меньше 50 долларов за баррель по состоянию на конец апреля, сообщает РБК со ссылкой на Argus.

На базисе FOB Приморск (в порту отгрузки) нефть Urals 30 апреля подешевела до 48,87 доллара за баррель. Днем ранее она стоила 50,1 доллара.

На базисе FOB Новороссийск стоимость Urals 30 апреля опустилась до 49,82 доллара против 50,7 доллара днем ранее.

6 мая цена нефти данной марки в Приморске составила 48,6 доллара за баррель, в Новороссийске — 49,55 доллара.

До таких значений Urals уже опускалась 9 апреля. Тогда она стоила 47,54 доллара за баррель. Это произошло на фоне общего снижения цен на черное золото, связанного с политикой США и решениями стран ОПЕК+.

Ранее стало известно, что цены на нефть могут упасть до уровня 1980-х годов с учетом курса доллара. Это связано с решением ОПЕК по ускорению роста добычи черного золота с июня.