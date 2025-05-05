Цены на нефть могут упасть до уровня 1980-х годов с учетом курса доллара

Решение ОПЕК по ускорению роста добычи нефти с июня и возможная отмена добровольного понижения добычи на 2,2 млн б/с может привести к падению котировок, такое событие на рынке уже наблюдалось в 1980-х годах, сообщает Telegram-канал MMI .

По мнению специалистов, действия ОПЕК выгладят как лишенные логики: мировые экономики тормозят, цены на нефть падают, а организация еще и наращивает добычу. Но также поступал ОПЕК во время пандемии коронавируса: поняв, что удержать цену не получится, он убрал все ограничения, и позволил рынку самому определить новое равновесие.

Высокие цены на нефть, к которым жители планеты привыкли в XXI веке, были такими не всегда. С 1986 года по 2003 год рынок жил при очень низких ценах на черное золото. И это время может вернуться.

Средняя цена WTI в 1986–2003 годах была 13,9 доллара в ценах 1983 года. В текущих ценах это оставляет 45 долларов. Уровень 10 долларов в ценах 1983 года, это как 33 доллара сейчас. Поэтому специалисты ожидают WTI в ценовом диапазоне 33-45 долларов. Для Urals это будет стоимость в 30-40 долларов.

Как отмечено в Telegram-канале, цену отсечения в бюджетном правиле нужно снижать, как минимум до 40 долларов, также можно и с индексацией на 2% каждый год.