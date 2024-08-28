Аргентина снизит налог на ввоз товаров в два раза для уменьшения инфляции

Власти Аргентины приняли решение со 2 сентября уменьшить налог на ввоз товаров с 17,5% до 7,5%. Об этом сообщает « Интерфакс » со ссылкой на Financial Times.

Министерство экономики латиноамериканской страны надеется, что такой шаг приведет к уменьшению месячной инфляции. В июле она была на отметке всего 4% по сравнению с 26% в декабре 2023 года.

В прошлый раз налог на ввоз товаров в Аргентине повышали до 17,5% перед новым годом. Это делалось для того, чтобы избавиться от дефицита бюджета.

Ранее власти Аргентины сообщили о желании страны стать глобальным партнером НАТО. Государство подало соответствующую заявку в организацию.