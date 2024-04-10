Арбитражный суд Москвы ликвидировал QIWI Банк после потери лицензии
QIWI Банк ликвидирован Арбитражным судом Москвы по заявлению Центробанка
Фото - © QIWI банк/РИА Новости
Центробанк России направил в Арбитражный суд Москвы заявление с требованием ликвидировать QIWI Банк и получил положительное решение, сообщает РИА Новости.
«Суд решил ликвидировать АО „Киви банк“» — огласила резолютивную часть решения судья Светлана Ласкина.
Ликвидировать QIWI Банк, который в феврале 2024 года потерял лицензию, будет Агентство по страховым вкладам.
Ранее сообщалось, что на счетах QIWI Банк заблокированными остались 9 млрд рублей. Компания QIWI не может распоряжаться данными средствами.