Арбитражный суд Москвы ликвидировал QIWI Банк после потери лицензии

Центробанк России направил в Арбитражный суд Москвы заявление с требованием ликвидировать QIWI Банк и получил положительное решение, сообщает РИА Новости .

«Суд решил ликвидировать АО „Киви банк“» — огласила резолютивную часть решения судья Светлана Ласкина.

Ликвидировать QIWI Банк, который в феврале 2024 года потерял лицензию, будет Агентство по страховым вкладам.

Ранее сообщалось, что на счетах QIWI Банк заблокированными остались 9 млрд рублей. Компания QIWI не может распоряжаться данными средствами.