QIWI заявила о блокировке 9 млрд рублей в банке после отзыва лицензии

Компания QIWI не может воспользоваться заблокированными в банке 9 млрд рублей

Компания QIWI заявила, что после отзыва Центробанком России лицензии у одноименного банка, на счетах остались заблокированными 9 миллиардов рублей, сообщает РБК со ссылкой на финотчет АО «Киви», который есть в распоряжении редакции.

Руководство «Киви банка» предпринимает все возможные действия, чтобы восстановить деятельность в прежнем формате, но при этом высказывает сомнения, что это возможно в ближайший год. На счетах кредитной организации заблокированными оказались 9 миллиардов рублей.

В QIWI также заявили, что планируют продолжать работу. О прекращении деятельности речи не идет. Банк обеспечивал 70% дохода всей компании.

Ранее сообщалось, что Центробанк России отозвал лицензию у «Киви банка», после того, как выяснилось, что он без ведома клиентов использовал их персональные данные. Компания открывала именные QIWI-кошельки.