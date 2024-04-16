Экономист Толкачев: отмена экспортной пошлины на золото увеличит его отток из РФ

Отмена экспортной пошлины на золото приведет к тому, что российские золотодобытчики увеличат продажу драгметалла за границу. Это затормозит пополнение золотовалютных резервов Центробанка и Фонда национального благосостояния (ФНБ) РФ, сообщил РИАМО профессор департамента экономической теории Финуниверситета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

Минфин рассматривает вариант отмены экспортной пошлины на золото при введении на него повышенного НДПИ с 1 июня 2024 года. Повышающий коэффициент к НДПИ на золото в размере 78 тыс. рублей за кг вводится в России с июня по декабрь этого года, чтобы компенсировать потери федерального бюджета из-за падения его экспорта.

«Аналогичная ситуация не так давно наблюдалась на рынке энергоносителей, когда Минфин обнулил экспортные пошлины на нефть на фоне повышения налога на ее добычу. Ни к чему хорошему это не привело: нефтяники хотят продать за границу как можно больше топлива, а государство этот порыв сдерживает, чтобы не возникло дефицита на внутреннем рынке. Боюсь, что с золотом будет то же самое, хотя рынок драгметаллов менее значим для российской экономики и пополнения госбюджета, чем торговля энергоресурсами», — заявил Толкачев.

Экономист отметил, что на фоне глобальной валютно-финансовой нестабильности центробанки многих стран увеличивают закупки золота, а значит отмена экспортной пошлины для российских золотодобытчиков сыграет им на руку.

«А если доходы от экспорта золота будут оставаться за рубежом, то увеличение продаж драгметалла за границу приведет к усилению оттока капитала из страны, а это может повлиять на снижение курса рубля», — добавил эксперт.