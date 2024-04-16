Минфин может отменить экспортную пошлину на золото
Минфин рассматривает вопрос отмены экспортной пошлины на золото
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Директор департамента налоговой политики Минфина Данил Волков во время выступления в Совете Федерации заявил, что ведомство рассматривает вопрос об отмене экспортной пошлины на золото, сообщает ТАСС.
Тема стала актуальной после повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на золото с 1 июня и до конца года.
«Этот вопрос (отмена экспортной пошлины на золото — ред.) рассматривается в текущий момент», — заявил Волков.
Ранее в Госдуме предложили повысить НДПИ на золото. Он может вырасти на 78 тысяч рублей за 1 кг в период с 1 июня и до конца 2024 года.
Заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов подчеркнул, что после введения экспортных пошлин сильно упал экспорт драгоценных металлов — почти до нуля.