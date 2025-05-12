Apple собирается увеличить цены на новые iPhone

Компания Apple собирается увеличить стоимость iPhone 17, которые появятся в продаже осенью по сравнению с ценой iPhone 16. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal, которой о нововведениях рассказали источники.

Стоимость устройств увеличится при том, что будут добавлены новые функции. Также компания поменяет дизайн устройств.

У смартфонов iPhone 17 будет ультратонкий корпус. Стандартная модель будет стоить 899 долларов — столько до подорожания просили за iPhone 16 Plus.

Apple хочет не допустить того, чтобы кто-то связал удорожание продукции с американскими пошлинами, которые были введены против товара из Китая.