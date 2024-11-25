АП РФ попросила уточнить законопроект об отчислениях за интернет-рекламу

Администрация президента России обратилась к Минцифры и ФАС с просьбой уточнить законопроект об отчислениях за интернет-рекламу. Речь идет о критериях и алгоритме сбора в размере 3%, сообщает «Коммерсант» .

Доработать поправку к Федеральному закону «О рекламе» предложил замглавы АП РФ Максим Орешкин. Согласно инициативе, распространители рекламы в Сети будут выплачивать 3% от дохода за квартал. В АП обратили внимание, что в законопроекте должен быть прописан конкретный алгоритм учета этих отчислений.

Также ведомствам рекомендовали указать в документе, что является интернет-рекламой, уточнить это понятие для целей сбора. При разработке критериев важно опираться на мнение представителей рынка и учитывать модели ведения бизнеса.

Свою позицию по поводу поправки высказали в Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР). В организации подчеркнули, что функция контроля в этом случае возложена на Роскомнадзор, однако эта служба не уполномочена собирать средства в бюджет.

Новый сбор в 3% с доходов от интернет-рекламы в России планируют взимать со всех ее распространителей в Сети. Речь идет о СМИ, блогерах, операторах рекламных систем, посредниках между ними и рекламодателями.