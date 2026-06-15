Анита Цой заработала 40 млн рублей на бизнесе в 2025 году

Певица Анита Цой заработала 40 млн рублей на трех компаниях в 2025 году. Самым доходным стал проект в сфере исполнительских искусств, сообщает Газета.ru

Цой руководит тремя предприятиями. По бухгалтерской отчетности, лучший результат показала «Галерея Мастер», которая работает в сфере исполнительских искусств: выручка компании составила 33 млн рублей, чистая прибыль — 5,6 млн рублей.

Компания «Фудстар», занимающаяся производством и продажей пищевых продуктов и блюд, получила 7,4 млн рублей выручки и 134 тыс. рублей прибыли. Еще 1,1 млн рублей артистка заработала на благоустройстве земельных участков.

Цой рассказывала, что бизнес по продаже солений пошел в гору. Певица наладила поставки в Китай, где покупателям особенно понравилась заготовка для борща, и планировала выйти на рынок Индии.

Артистка говорила, что из-за развития бизнеса отказалась от полноценного отпуска. Цой не планировала уезжать и отмечала, что большую часть времени проводит на работе, а не на светских мероприятиях.

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