Андрей Воробьев: взаимодействие с регионами в дружественных странах очень важно

«Взаимодействие с регионами в дружественных странах очень важно», — сказал Воробьев.

Губернатор сделал акцент на том, что международная деятельность сегодня весьма сложна.

«Но те визиты, которые совершает наш президент, и те соглашения, которые подписываются с Китаем, Узбекистаном, Белоруссией, позволяют нам, губернаторам, очень решительно и продуктивно взаимодействовать с губернаторами, которые работают в наших дружественных странах», — добавил глава Подмосковья.

По его словам, международное взаимодействие очень важно.

«Но вместе с тем, ценя иностранный бизнес, все-таки низкий поклон нашим предпринимателям, которые достойно инвестируют в Фонд развития промышленности и вносят свою заметную лепту в стоимость денег, поэтому всем спасибо», — заключил Воробьев.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. В 2024 году мероприятие планировали посетить свыше 17 тыс. человек из 136 стран мира.