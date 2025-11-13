Андрей Воробьев: проекты с ИИ сэкономили Подмосковью 2,5 млрд руб

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что сейчас в работе 41 проект с искусственным интеллектом (ИИ), до конца года их станет 53, а цель на следующий год — еще 30. Эта работа принесла значительный экономический эффект для региона.

«Проекты с ИИ с 2021 года дали заметный экономический эффект: 2,5 млрд руб. и высвободились трудозатраты, а по сути — рабочее время 1,5 тыс. сотрудников», — написал Воробьев в Telegram-канале.

На сегодня в Подмосковье работают 15 голосовых помощников, заменяющих более 1000 операторов. Мусор, ямы, неработающие фонари и запаркованность контейнерных площадок распознает система «Безопасный регион».

ИИ анализирует очереди и предлагает добавить автобусы, следит за пожарами в лесах, контролирует качество школьного питания, показывает переполненные и пустые залы в ФОКах. Цифровизация коснулась и госуслуг. Всего их 543, уже 410 из них переведены в электронный вариант.

«По пяти услугам внедрили автоматическое решение без участия человека: выплаты на молочную кухню, детям-инвалидам, зубопротезирование пенсионерам. Срок рассмотрения сократился с 7 дней до суток, а нагрузка на сотрудников стала ниже на половину», — заключил глава региона.

