Андрей Воробьев поручил Мининвесту сопровождать производство микроэлектроники

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил министерству инвестиций, промышленности и науки Московской области сопровождать все, что касается микроэлектроники, ключевых узлов в строительстве или машиностроении.

«Мы видим, какие усилия прилагают регионы, какие методики, подходы они используют и в сфере туризм. <…> Это все, что касается микроэлектроники, ключевых узлов в строительстве или машиностроении», — заявил губернатор на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он также обратился к главе Мининвеста Подмосковья Екатерине Зиновьевой с просьбой заняться вопросом микроэлектроники.

«Все это, Екатерина Анатольевна, прошу вас, команду, которую вы возглавляете, сопровождать», — заключил Воробьев.

Также во время совещания глава региона отметил, что в Подмосковье нужно делать все для появления новых предприятий. Он обратился со словами благодарности к представителям бизнеса за проведенную работу.