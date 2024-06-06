Андрей Воробьев: планируется подписать соглашение в сфере микроэлектроники

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе должны подписать соглашение, которое позволит продвигаться в микроэлектронике.

«Один из проектов „Росатома“ будет реализован в Ленинском округе, я очень надеюсь. Не хочу забегать вперед, но мы должны подписать соглашение, которое позволит нам в том числе заметно продвинуться и в микроэлектронике», — сказал он в интервью каналу «Россия 24».

Ранее Андрей Воробьев заявил о значимости внедрения биометрии в повседневную жизнь, так как она ускоряет процессы и защищает данные.

Он отметил, что эффект безопасности тоже очень важен для жизни большого количества людей.