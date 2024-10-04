Андрей Воробьев отметил удобство промышленной ипотеки для бизнеса

Промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Андрей Воробьев на пленарном заседании «Развитие и перспективы ОЭЗ в современной экономике» в рамках Международного форума ОЭЗ-2024.

Он отметил удобство для бизнеса, когда уже есть инфраструктура — 100, 1 тыс. или 2 тыс. кв. м, где можно в короткий срок поставить станки или реализовать свою бизнес-модель.

Ранее Воробьев сообщил, что главная цель особых экономических зон — чтобы инвесторы могли реализоваться в полной мере. Это позволит бизнесу внедрить «все самое умное и полезное и для человека, и для нашей страны».