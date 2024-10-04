Воробьев: главная цель ОЭЗ - чтобы инвесторы могли реализоваться в полной мере
Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Главная цель особых экономических зон - чтобы инвесторы могли реализоваться в полной мере, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
По словам губернатора, главная цель – чтобы каждый, кто приходил в индустриальные или особые экономические зоны, чтобы предприятия и мечту, которую инвестор реализовывает, он реализовывал в полной мере.
«С прибылью и с внедрением всего самого умного и полезного и для человека, и для нашей страны», – сказал Воробьев на пленарном заседании «Развитие и перспективы ОЭЗ в современной экономике» в рамках Международного форума ОЭЗ-2024.
Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева за приглашение поучаствовать во II Международном форуме особых экономических зон — 2024, который проходит территории ОЭЗ «Дубна».