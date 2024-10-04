Воробьев: главная цель ОЭЗ - чтобы инвесторы могли реализоваться в полной мере

По словам губернатора, главная цель – чтобы каждый, кто приходил в индустриальные или особые экономические зоны, чтобы предприятия и мечту, которую инвестор реализовывает, он реализовывал в полной мере.

«С прибылью и с внедрением всего самого умного и полезного и для человека, и для нашей страны», – сказал Воробьев на пленарном заседании «Развитие и перспективы ОЭЗ в современной экономике» в рамках Международного форума ОЭЗ-2024.

Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева за приглашение поучаствовать во II Международном форуме особых экономических зон — 2024, который проходит территории ОЭЗ «Дубна».