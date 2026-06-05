Андрей Воробьев: на малом бизнесе все держится

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье около полумиллиона предпринимателей, которые занимаются малым и средним бизнесом, все они очень важны для региона, а также продолжится оказание им поддержки.

Подмосковье заняло второе место на в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив.

«Спасибо всем, спасибо нашему бизнесу прежде всего. В Московской области 500 тыс. предпринимателей — малый и средний бизнес, на них во многом все держится. Всем непросто сейчас, но все большие молодцы», — сказал Воробьев на ПМЭФ.

Он уточнил, что власти региона будут и дальше поддерживать, и тоже стремиться стать третьими на первом месте с лидерами (возглавили рейтинг Москва и Татарстан).

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