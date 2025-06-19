Андрей Воробьев: ГК «ЭкоНива» построит новый животноводческий комплекс в Ступине

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что группа компаний «ЭкоНива» построит новый животноводческий комплекс крупнорогатого скота «Большое Алексеевское» на 3550 коров и площадки для выращивания молодняка молочных пород на 5100 голов в городском округе Ступино, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Соответствующее соглашение на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) заключили глава Подмосковья и президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр. Строительство комплекса планируют начать в 2026 году.

«„ЭкоНива“ — один из крупнейших производителей молока в России — давно и успешно работает у нас в Подмосковье. Новый животноводческий комплекс в Ступине станет для компании уже вторым на территории региона», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что первый животноводческий комплекс «Бортниково» был запущен в 2023 году. Соглашение о его строительстве было также подписано на полях ПМЭФ. По итогам прошлого года в этом комплексе произвели более 42,5 тыс. тонн молока.

По словам губернатора, ГК «ЭкоНива» является давним и надежным партнером Подмосковья. В рамках поддержки регион планирует возместить затраты на инженерную инфраструктуру, технику и оборудование. Общий объем инвестиций в проект составит около 4,4 млрд рублей. После его реализации в Подмосковье будет создано 120 новых рабочих мест.

В настоящее время в животноводческом хозяйстве «Бортниково» содержится более 8 тыс. животных, включая 3,8 тыс. дойных коров (преимущественно голштинской породы). Ежедневно хозяйство производит 126 тонн сырого молока, которое отправляется на ведущие перерабатывающие предприятия Подмосковья.

Помимо этого, компания самостоятельно занимается выращиванием пшеницы, многолетних трав, люцерны, кукурузы, а также корнажа и зерна для нужд крупного рогатого скота. Общая площадь сельхозугодий составляет 15 тыс. га.

Как отметил Дюрр, животноводческий комплекс «Бортниково» играет важную роль в развитии компании и способствует увеличению производства молока в Подмосковье. Благодаря этому жители Московского региона обеспечены свежими и натуральными молочными продуктами.

Кроме того, ферма является одним из немногих мест для подмосковного агротуризма. Здесь работает экскурсионная программа, позволяющая горожанам познакомиться с современным молочным производством. Посетители могут увидеть телят и коров, а также узнать, как молоко попадает на прилавки магазинов, добавил президент ГК «ЭкоНива».

Ранее Воробьев заявил, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Подмосковье подпишет 45 соглашений. Абсолютное большинство заключенных на форуме соглашений обычно реализуется.