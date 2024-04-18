Андрей Воробьев: более 70 проектов импортозамещения реализовали в Подмосковье

По его словам, сейчас в Подмосковье сопровождают 280 проектов на 250 млрд рублей.

«Предприятия работают, люди обучаются, налоги платятся, технологии внедряются. Еще 84 проекта сейчас находятся на марже. Эти предприятия мы сдаем в этом и следующем году», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее глава региона назвал экономику Подмосковья очень диверсифицированной. В то же время в приоритете — импортозамещение.