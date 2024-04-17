Аналитики Bernstein назвали главную цель биткоина после халвинга

Аналитики Bernstein ожидают, что «бычья» траектория биткоина возобновится после халвинга, подтвердив целевую цифру цикла в 150 тыс. долларов, пишет The Block .

«Мы ожидаем, что „бычья“ траектория биткоина возобновится после халвинга, когда хэшрейты майнинга скорректируются и приток ETF возобновится (от отрицательных до стабильных потоков в течение последних 10 дней)», — считают аналитики Гаутам Чугани и Махика Сапра.

В дальнейшем, по их словам, интеграция спотовых биткойн-ETF с финансовыми учреждениями и RIA продолжит обеспечивать структурный спрос на биткойны.

«Мы по-прежнему ожидаем, что к 2025 году биткойн достигнет циклического максимума в 150 тыс. долларов», — подчеркнули эксперты.

Такое мнение отражает точку зрения аналитика Bloomberg ETF Эрика Балчунаса, который рассказал The Block в прошлом месяце, что сделать спотовые биржевые фонды биткойнов доступными на крупных электронных платформах было «как размещение продукта на полке в большом продуктовом магазине».

Балчунас считает, что спотовые биткойн-ETF появятся на таких платформах в ближайшие несколько месяцев, а также называет торговлю опционами для ETF еще одним важным катализатором.

Ранее РИАМО рассказало, зачем нужен халвинг биткоина и когда он произойдет.