Аналитик Зварич объяснил, почему на вкладах сейчас можно заработать

После поднятия ключевой ставки до 18% и жесткой риторики ЦБ РФ, который намекнул на возможность еще одного повышения до конца этого года, на первый план для тех, кто хочет сохранить и приумножить средства, выступили вклады.

«Это простой, понятный и низкорисковый инструмент, который благодаря готовности банков привлекать ликвидность под высокие ставки еще и предоставляет высокую доходность. При этом банки готовы привлекать средства по высоким ставкам на различные сроки», — сказал эксперт «Прайму».

Он подчеркнул, что при вкладах человек может найти для себя приемлемые условия.

По мнению Зварича, еще можно использовать накопительные счета. Банки предлагают клиентам в таких инструментах высокие ставки только на первые месяцы, а потом для получения повышенных ставок нужно соответствовать определенным условия. Так, следует достичь определенных трат по банковским картам. Но и тогда проценты будут ниже, чем в начале. При этом плюсами накопительных счетов являются возможность пополнять его и снимать деньги без ограничений и без потерь в процентах.

Как добавил аналитик, при наблюдаемых высоких ставках в экономике хорошую доходность клиенту могут принести облигации с переменным купоном и фонды денежного рынка. У них более низкие риски вложений, если сравнивать с акциями.