Аналитик Заноздрин: субсидии снижают конкурентоспособность производителей

Субсидирование отечественных производителей электроники для покрытии разницы в стоимости продукции с иностранными аналогами является положительным моментом для развития данной отрасли, но в процессе реализации могут возникнуть вопросы, сообщил РИАМО финансовый аналитик маркетплейса ФИНМИР Вадим Заноздрин.

Среди вопросов могут быть такие: как будет реализован механизм данных субсидий, будут ли проверки обоснованности размеров субсидий для какого-либо производителя, по каким товарам будет происходить возмещение?

«Субсидии снижают конкурентоспособность производителей. К примеру, выпускается никому не нужный товар, и, чтобы его продать, нужна существенная скидка, будет ли этот товар субсидироваться? Производитель после получения субсидии опять произведет ненужный товар, так как другого товара просто не умеет делать. Будет ли в этом случае эффективна господдержка, или государство потратит денежные средства на личное обогащение собственника предприятия?» – говорит эксперт.

По его мнению, данные вопросы должны решаться индивидуально, а предприятия для получения субсидий должны обосновывать размеры дотаций. Эффективнее было бы направлять денежные средства на создание или увеличение объемов выпускаемой продукции отечественных производителей, в которых нуждается отечественный рынок, особенно при создании отечественных аналогов тех товаров, которые попали под санкции, для насыщения внутреннего рынка, считает Заноздрин.

«Покупка технологий для производства той или иной продукции могла бы стать толчком для развития экономики РФ. Если покупка технологий на западном направлении для РФ не представляется возможной, то Китай уже по количеству патентов является лидером, что дает возможности РФ в закупке интересующих технологий», – отметил аналитик.