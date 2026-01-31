Аналитик усомнился в возможности девальвации рубля

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман рассказал, что рубль прошел январь лучше, чем ожидалось — по итогам месяца он укрепился к доллару на 5%, сообщает агентство « Прайм ».

Он отметил, что в краткосрочной перспективе, до начала весны, говорить о растущих рисках девальвации рубля и, тем более, ее резком обвале некорректно. По его словам, для этого нет фундаментальных макроэкономических оснований.

Курс будет зависеть от величины ключевой ставки — если ЦБ ее снизит, рубль может ослабеть.

При таком развитии событий корректно будет говорить о стабилизации, а не о развороте тренда, считает он.

