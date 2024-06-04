Аналитик: средняя цена Urals должна быть не меньше $69,13 для выполнения бюджета

В структуре федерального бюджета РФ нефтегазовые доходы занимают более 33%. Соответственно снижение доходов с нефтянки скажется на наполняемости бюджета. Средняя цена Urals до конца 2024 года должна быть не ниже 69,13 доллара за баррель для выполнения заявленного бюджета, сообщила РИАМО аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Цены на нефть Brent впервые с февраля опустились ниже 80 долларов за баррель. Давление на цены оказывает ослабление геополитической напряженности, опасения снижения спроса со стороны Китая, а также ожидаемый рост предложения со стороны ОПЕК+ уже осенью.

Она напомнила, что добровольное сокращение добычи на 2,2 млн б/с было продлено альянсом до конца сентября 2024 года, а затем в течение года сокращения будут постепенно сворачиваться.

В бюджете на 2024 год средняя цена Brent заложена на уровне 85 долларов за баррель или 71 доллар за баррель Urals. За пять месяцев с начала года средняя цена Urals составила 73,61 доллара. Таким образом, для выполнения заявленного бюджета потребуется, чтобы в оставшееся до конца года время средняя цена Urals не опускалась ниже 69,13 доллара за баррель (что соответствует 78-79 долларам за баррель Brent с учетом текущего дисконта), отмечает Пырьева.

«В противном случае могут пострадать бюджетные доходы, что может потребовать увеличения объемов размещения ОФЗ. В свою очередь, увеличение предложения ОФЗ в условиях наблюдаемой высокой инфляции будет способствовать сохранению высоких процентных ставок, что может оказывать давление на рынок акций», — резюмировала аналитик.