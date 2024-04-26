Аналитик предупредил о падении цен на российскую нефть Urals

Аналитик Шнейдерман: Urals будет дешеветь с разницей в $10 относительно Brent

Глава департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман считает, что российская нефть Urals начнет падать в цене. По его мнению, экспортная нефть из РФ сохранит разницу в среднем в 10 долларов по отношению к американской Brent, сообщает RT .

Шнейдерман отметил, что конфликт между Ираном и Израилем в ближайшее время продолжит определять состояние рынка черного золота, хотя его влияние и «значительно снизилось» на нынешней неделе. Также, по мнению аналитика, тенденцию на удешевление нефти поддержат и свежие данные по запасам нефтегазовых месторождений в США.

«Только за последнюю неделю топливные котировки снизились на 3% — вопреки „бычьим“ прогнозам, до уровня $86—87 за баррель Brent», — добавил Шнейдерман.

Эксперт также обратил внимание, что увеличение потенциального предложения успокоило нефтяной рынок.