Аналитик пояснил, почему курс доллара и евро восстанавливает сейчас позиции

Прохождение пика налогового периода, текущее снижение цен на нефть играют сейчас не на стороне рубля, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

Доллар и евро постепенно восстанавливают свои позиции на Московской бирже, отмечает он. Традиционный пик налогового периода пройден, хотя поддержку рублю может продолжать оказывать обязательная продажа части валютной выручки экспортерами, а также общая жесткая денежно-кредитная политика российского регулятора, говорит эксперт.

«Текущие сложности с платежами за импорт из-за санкционных мер увеличивают вес российского рубля. Однако стоит понимать, что отложенный спрос на валюту по мере выстраивания новых логистических цепочек рано или поздно будет реализован», — считает Тимошенко.

Не на стороне рубля — текущее снижение нефтяных цен. В фокусе рынка — решение ОПЕК+ о продлении действующих квот добычи нефти на 2025 год.

По словам эксперта, поддержку доллару на мировых рынках могут оказать заявления Федрезерва США о росте американской экономики, несмотря на обсуждаемые прогнозы по инфляционному давлению. Внимание инвесторов будет также сосредоточено на свежих данных по базовому индексу цен расходов на личное потребление (PCE) за апрель, публикация которых ожидается в пятницу. При этом ослабить доллар может снижение доходности казначейских облигаций США.

«Между тем от Европейского центрального банка ожидают снижения процентных ставок по итогам июньского заседания в рамках тренда на смягчение текущей ДКП, что может оказать дополнительное давление на курс евро», — полагает Тимошенко.

По его прогнозам, курс доллара с 3 по 7 июня составит 89,5-91,5 рубля, евро — 97-99 рублей.