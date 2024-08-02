Аналитик пояснил, как разрешение США на операции с Мосбиржей отразятся на курсе рубля

Велика вероятность, что решение США о продлении разрешения на операции с Мосбиржей, Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Национальным расчетным депозитарием (НРД) до 12 октября не окажут влияния на курс российской валюты, сообщил РИАМО аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов.

«Скорее всего решение не повлияет на курс рубля — валютные торги перемещаются на внебиржевой рынок и отсрочка в два месяца вряд ли что-то значимо изменит», — высказал эксперт свое мнение.

Аналитик уверен, что для динамики курса сейчас важнее, насколько оперативно удастся возобновить импорт из Китая в обход санкций.

«Мы исходим из того, что новые каналы поставок будут постепенно формироваться, а курс рубля ослабевать до уровня 90-92 рубля за доллар на конец года», — спрогнозировал Трифонов.

Ранее Минфин США дал разрешение на операции с Мосбиржей, НКЦ и НРД до 12 октября 2024 года.