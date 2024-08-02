сегодня в 17:56

Аналитик пояснил, как разрешение США на операции с Мосбиржей отразится на рубле

Велика вероятность, что решение США о продлении разрешения на операции с Мосбиржей, Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Национальным расчетным депозитарием (НРД) не окажут влияния на курс российской валюты, сообщил РИАМО аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов.

Ранее США разрешили проводить операции с Мосбиржей, НКЦ и Национальным расчетным депозитарием до 12 октября текущего года.

«Скорее всего, решение не повлияет на курс рубля — валютные торги перемещаются на внебиржевой рынок, и отсрочка в два месяца вряд ли что-то значимо изменит», — считает Трифонов.

Аналитик уверен, что для динамики курса российский валюты на сегодняшний день важнее, насколько оперативно удастся возобновить импорт из Китая в обход санкций.

«Мы исходим из того, что новые каналы поставок будут постепенно формироваться, а курс рубля ослабевать до уровня 90-92 рубля за доллар на конец года», — спрогнозировал специалист.