Аналитик Мильчакова допустила укрепление рубля до 60–70 рублей за доллар

Ведущий аналитик FFG Наталья Мильчакова заявила, что в перспективе доллар может переместиться в диапазон 60–70 рублей, сообщает РИА Новости: экономика .

По ее словам, сейчас курс доллара, который находится в коридоре 70-80 рублей, экономически обоснован и справедлив. Такой коридор приемлем как для бизнеса, так и для населения.

Однако среднегодовой прогноз составляет 85 рублей, что не исключает ослабления российской валюты до 90 рублей за доллар, добавила аналитик.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что российская валюта будет находиться в диапазоне 90-95 рублей за доллар. Он рассказал, что не видит предпосылок для сохранения крепкого рубля.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.