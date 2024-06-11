Аналитик Юшков: поставки «Газпрома» в 2024 г превысят показатели 2023 г

По итогу этого года объем экспортных поставок «Газпрома» превысит соответствующий показатель прошлого года, сообщил РИАМО ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

В ходе торгов на Мосбирже 10 июня акции «Газпрома» потеряли более 3,5%, упав до минимума за семь лет. В последний раз на таком уровне они находились в сентябре 2017 года, свидетельствуют данные площадки.

«Рекордное падение акций „Газпрома“ связано с тем, что компания недавно сообщила о рекордно низких объемах добычи газа в 2023 году. Ситуация у „Газпрома“ довольно сложная. Акции „Газпрома“ периодически падают после публикации отчетов о результатах компании за год, и это нормальная реакция фондового рынка», — считает Юшков.

Эксперт напомнил, что в 2021 году «Газпром» поставил в Европу примерно 160 млрд кубометров газа, а в 2023 году — уже 27 млрд кубометров, почти на 130 млрд кубометров меньше.

«Примерно на столько же упала добыча газа в России, поскольку нераспроданное топливо еще нужно было куда-то деть», — отметил аналитик.

Сейчас же, по его словам, ситуация у «Газпрома» лучше, чем в 2023 году: компания стала поставлять больше газа в Европу, Китай и другие страны, а недавно подписала контракт на увеличение поставок в Узбекистан.

«Так что по итогу 2024 года экспорт „Газпрома“ превысит объемы прошлого года. К тому же растет внутренний рынок. Таким образом, фундаментальные факторы указывают на улучшение финансовых показателей и результатов „Газпрома“ в скором будущем», — спрогнозировал аналитик.

Как добавил эксперт, предсказать, как будет меняться стоимость акции «Газпрома» в ближайший год, невозможно, поскольку на нее влияют не только фундаментальные факторы (объем добычи, биржевые цены топлива), но и психологические факторы, ожидания и неожиданные сценарии (например, таковым может стать перекрытие транзита газа Украиной, на чем настаивает США, и против чего выступает Евросоюз).