Аналитик Александр Шнейдерман объяснил причины падения курса рубля

Курс рубля продолжает падать под влиянием как внутренних, так и внешних факторов. Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман отметил, что к внутренним причинам и ожиданиям снижения ключевой ставки Центробанка добавилось усиление санкционного риска.

Эксперт пояснил, что рубль теряет позиции из-за изменения баланса в потоках валютной ликвидности. По его словам, спрос со стороны импортеров увеличивается, в то время как предложение валюты от экспортеров сокращается.

В сентябре на внебиржевом валютном рынке формируется новый диапазон по доллару — 82–87 рублей. При этом сохраняется высокая волатильность. Шнейдерман подчеркнул, что курс рубля сейчас учитывает новые вводные и может значительно колебаться.

Аналитики отмечают, что ослабление рубля способствует поддержке государственного бюджета. При пересчете экспортных доходов в рубли налоговые поступления увеличиваются, что помогает компенсировать снижение физического объема экспорта и финансировать ключевые государственные расходы.