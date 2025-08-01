Американцы хотят выделить Украине больше 50 млрд долларов на два года

В американском сенате выступили с инициативой предоставить Украине 54,6 млрд долларов на ближайшие два года. Законопроект представили 31 июля, сообщает RT со ссылкой на материал The New York Times.

С такой инициативой выступили сенаторы от демократической и республиканской партий. Парламентарии предложили отправить часть этой суммы за счет использования замороженных активов РФ.

Законопроект предлагает дать дополнительные полномочия американскому президенту по передаче оружия Украине без необходимости согласовывать это с конгрессом. Шансы на его принятие не очень высокие. Большинство сенаторов от республиканской партии придерживаются курса Трампа по уменьшению расходов на внешнюю помощь.

Ранее комитет сената США одобрил помощь Киеву в размере 800 млн долларов в 2026 году. Также Украина получит 225 млн долларов в рамках инициативы по обеспечению безопасности в странах Балтии.