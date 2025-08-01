Комитет сената США одобрил помощь Украине на 800 млн долларов в 2026 году

Комитет сената Соединенных Штатов одобрил помощь Киеву на 800 млн долларов в 2026 году, сообщает RT со ссылкой на Reuters.

«Законопроект предусматривает выделение $800 млн в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (USAI) и $225 млн в рамках инициативы по обеспечению безопасности в странах Балтии», — говорится в сообщении.

Ранее государственный департамент США дал «зелёный свет» новому пакету военной помощи Украине на сумму 322 млн долларов.

По данным Associated Press со ссылкой на официальные документы, эти средства пойдут не на новые поставки вооружений, а на «техническое обслуживание и ремонт критически важных систем». В частности, 172 млн долларов предусмотрено для поддержания боеготовности зенитных ракетных комплексов HAWK, а ещё 150 млн — для обслуживания боевых машин пехоты Bradley.