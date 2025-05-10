Американскую косметику снова начали импортировать в Россию

Поставки косметики возобновили из США в Россию, ее объемы растут с февраля этого года, сообщает РИА Новости .

Косметику из США в феврале поставили на небольшую сумму — 15,8 тыс. долларов. В марте импорт увеличился до 504 тыс. долларов, это стало максимальным показателем по данной продукции за три года.

В основном отечественные компании в марте ввозили в страну румяна — 493,6 тыс. долларов, лак и уход для ногтей — 10 тыс. долларов.

Стабильные поставки косметики из Штатов в РФ прекратились в июне 2023 года. Но небольшую партию на несколько тысяч долларов отгрузили в страну в октябре 2024 года.

Ранее пластический хирург и дерматолог Мадина Осман предупредила, что не вся косметика и процедуры для улучшения состояния внешности эффективны и безопасны. Например, не нужно покупать кремы для моделирования тела или коллагеновые маски.